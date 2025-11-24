POL-ME: Nach Mülltonnenbränden: Polizei stellt mutmaßlichen Brandstifter - 2511101
Ratingen (ots)
In Ratingen hat die Polizei in der Nacht auf Montag (24. November 2025) einen 54 Jahre alten Mann aus Mülheim an der Ruhr festgenommen. Dieser hatte nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zuvor mehrere Papier- und Müllcontainer angezündet.
Folgendes war geschehen:
Gegen 23:15 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Gorch-Fock-Straße die Feuerwehr, nachdem sie eine brennende Mülltonne auf Höhe der Hausnummer 22a festgestellt hatte. Die Mülltonne wurde bei dem Brand erheblich beschädigt.
Etwas später, gegen 0:55 Uhr, meldete dann ein Autofahrer zwei brennende Papiercontainer auf einem Parkplatz an der Kölner Straße. Auch hier war die Feuerwehr schnell vor Ort, allerdings konnte nicht verhindert werden, dass die beiden Container ausbrannten und hierbei erheblich beschädigt wurden.
Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte im Rahmen ihrer Fahndung einen Verdächtigen auf einem Fahrrad antreffen. Bei diesem handelte es sich um einen 54 Jahre alten Deutschen aus Mülheim an der Ruhr. Er hatte nicht nur Feuerzeuge bei sich, sondern gab nach einer ersten Befragung vor Ort auch zu, die Brände gelegt zu haben.
Der Mann musste die Nacht daraufhin in der Wache verbringen, entsprechende Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet.
