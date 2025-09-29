Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw-Fahrer fährt gegen Leitplanke und flüchtet

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Mittwochmorgen, den 24.09.2025 gegen 7 Uhr, die A8 von Pforzheim-Ost kommend in Fahrtrichtung Pforzheim-Nord. Mutmaßlich aufgrund nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend entfernte sich der unbekannte Pkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Leitplanke wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Pkw der Marke BMW oder Mercedes-Benz gehandelt haben.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Pkw oder dem Fahrer machen können, werden gebeten sich beim Autobahnpolizeirevier Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 12581-0 zu melden.

