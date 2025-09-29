Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb/Dobel - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des PP Pforzheim - 20-Jähriger wegen mehrerer exhibitionistischen Handlungen in Untersuchungshaft

Bad Herrenalb/Dobel (ots)

Festgenommen wurde ein 20-Jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Calw, da er mehrere exhibitionistische Handlungen in zwei Bundesländern begangen haben soll.

Wie am 28.07.2025 berichtet, kam es in Bad Herrenalb sowie Dobel zu zwei Vorfällen, bei denen ein anfänglich unbekannter Mann sein Geschlechtsteil vor Kindern entblößt und offenbar an diesem manipuliert haben soll (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6085582 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6085297). Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw wurde bekannt, dass es im Bundesland Bayern zu ähnlich gelagerten Tathandlungen des Tatverdächtigen gekommen sein soll. Im Rahmen dortiger Fahndungsmaßnahmen konnte ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Calw vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der zuständigen bayrischen Staatsanwaltschaft wurde der dringend Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Tübingen dauern an.

Lukas Bleier, Staatsanwaltschaft Tübingen

Sabrina Zimmer, Pressestelle

