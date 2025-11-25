Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Polizeibeamte betrügen 87-Jährige - 2511103

Monheim am Rhein (ots)

Am Montagvormittag, 24. November 2025, wurde eine 87-Jährige in Monheim am Rhein mit der Masche des Schockanrufes betrogen. Falsche Polizeibeamte erbeuteten die Debitkarten der Seniorin. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:30 Uhr erhielt eine 87-Jährige den Anruf eines Mannes, der sich als Polizist ausgab. Er täuschte vor, dass die Seniorin zeitnah Opfer eines Einbruchs werden könnte und bot an, Bargeld und Wertgegenstände in vermeintlich sichere Verwahrung zu nehmen. Die Monheimerin begab sich zu ihrer Bankfiale um einen geringen fünfstelligen Betrag abzuheben. Zurück an ihrer Wohnanschrift in Baumberg übergab sie das Bargeld sowie ihre Debitkarten mitsamt der jeweiligen PIN an einen Abholer.

Erst später fiel der Dame der Betrug auf und sie alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Der Abholer kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20 bis 30 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - dunkle Augenfarbe - kurzer Kinnbart - europäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer weißen Kappe, einer weißen Sweatshirtjacke und einer schwarzen Jogginghose

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen.

Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft fragt Sie am Telefon über Ihre Vermögensverhältnisse aus oder bietet an, Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in eine vermeintliche "sichere Verwahrung" zu nehmen. Auch werden keine sogenannten "Kautionszahlungen" seitens der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die eine angeblich schwere Straftat begangen haben, vor einer sofortigen Inhaftierung zu bewahren.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von ihrem eigenen Haustelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell