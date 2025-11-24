Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511102

Kreis Mettmann (ots)

Am vergangenen Wochenende registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Samstagabend (22. November 2025) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kettwiger Straße eingebrochen. Ein Bewohner des Hauses hörte gegen 20:15 Uhr ein Klirren, kurz darauf stellte er fest, dass sich die Täter durch ein Fenster Zutritt in eine der Wohnungen verschafft hatten. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob auch etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme jedoch noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Ratingen-Lintorf registrierte die Polizei gleich drei Einbrüche am Samstag (22. November 2025): Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 18:15 Uhr drangen die noch unbekannten Täter in ein Wohnhaus an der Ina-Seidel-Straße ein, indem sie die Terrassentür einschlugen. Im Haus durchsuchten sie anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse Schmuck.

Einen weiteren Einbruch in Lintorf registrierte die Polizei am Kuckelter Weg: Hier waren die Täter im Zeitraum von 12:50 Uhr bis 19 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen, indem sie ebenfalls die Terrassentür gewaltsam öffneten. Ob hier etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ebenfalls zu einem Einbruch in Lintorf kam es in den Büroräumlichkeiten eines Altenzentrums an der Straße "Zum Helpenstein". Die Täter hebelten in der Nacht auf Samstag ein Fenster auf und entwendeten Bargeld aus den Büros.

Bereits in der Nacht zuvor drangen bislang noch unbekannte Täter in zwei Häuser an der Straße "Am Söttgen" im Ortsteil "Tiefenbroich" ein. Auch hier wurde in einem Fall die Terrassentür gewaltsam geöffnet, ehe die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Bei dem anderen Einbruch hebelten die Täter ein Fenster auf, um sich Zugang zu verschaffen. Was entwendet wurde ist im ersten Fall noch Gegenstand der Ermittlungen - im zweiten Fall wurde unter anderem Schmuck entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Freitag (21. November 2025) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Katershöhe eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schlugen die Einbrecher in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 22:45 Uhr ein Fenster ein, um sich Zugang zu verschaffen. Was entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenfalls am Freitag drangen zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr noch unbekannte Täter in ein Haus am Vogelskamp ein. Die Täter schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein, um sich Zutritt in das Haus zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie das komplette Haus nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In Hilden sind am Freitag (21. November 2025) bislang noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 18:30 Uhr in eine Wohnung an der Richrather Straße eingebrochen. Hierzu hebelten sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Küchenfenster auf. Es wurde Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Samstag (22. November 2025) im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:20 Uhr in ein Haus am Hubbelrather Weg eingebrochen. Hierzu hebelten die Einbrecher ein Fenster im Untergeschoss auf. Was entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Im Langenfelder Ortsteil Wiescheid sind bislang noch unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende im Zeitraum von 7:30 Uhr am Samstag (22. November 2025) bis 15 Uhr am Sonntag (23. November 2025) in ein Einfamilienhaus an der Tiefenbruchstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter hierzu die Terrassentür des Hauses auf, ehe sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Samstag (22. November 2025) im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 22 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Klagenfurter Straße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Einbrecher hierzu die rückwärtig gelegene Terrassentür auf, ehe sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten und unter anderem Bargeld, ein Tablet und Schmuck entwendeten.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

