POL-KN: (Konstanz) Autofahrer hupt Radlerin an - 64-Jährige stürzt und verletzt sich - Polizei sucht Zeugen und unbekannten Autofahrer (22.04.2025)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Bodanstraße ereignet hat. Gegen 08.50 Uhr fuhr eine 64-jährige Radlerin auf der Bodanstraße in Richtung Lago. Da sie auf der Fahrbahn und nicht auf dem Radschutzstreifen fuhr, hupte sie ein bislang unbekannter, von hinten kommender Autofahrer an. Daraufhin drehte sich die Frau um, gestikulierte in Richtung des vorbeifahrenden Wagens und kam in der Folge zu Fall. Dabei erlitt sie Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der unbekannte Autofahrer setzte seinen Weg indes fort und fuhr davon, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Zeugen des Unfalls und der beteiligte Autofahrer werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

