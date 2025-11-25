POL-ME: Die Polizei lädt zum Gespräch am "STREIFENwagen" - 2511110
Monheim am Rhein (ots)
Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.
Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.
Am Samstag, 6. Dezember 2025, ist der "STREIFENwagen" auf dem Nikolausmarkt in Monheim-Baumberg anzutreffen - wo auch sonst an diesem Datum? Dann stehen Polizeihauptkommissarin Kerstin von Seelen und Polizeioberkommissarin Stephanie Hagen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr auf dem Baumberger Dorfplatz und kümmern sich um die Fragen der Bürgerinnen und Bürger.
Diese können am "STREIFENwagen" mit den Bezirksdienstbeamtinnen sowie den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit ins Gespräch kommen und sich zu allgemeinen Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit aber auch zu konkreten Anliegen informieren und beraten lassen.
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell