PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter (w/m/d) Cybercrime

Rampe (ots)

Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:

https://karriere-in-mv.de/stelle/14097-sachbearbeiterin-bzw-sachbearbeiter-w-m-d-cybercrime

Ansprechpersonen

Herr Schröder

Ansprechperson für Fragen zum Aufgabenbereich und der Tätigkeit

Tel.: 03866 644500

Frau Goy

Ansprechperson für Fragen zum Bewerbungsverfahren

Tel.: 03866 641321

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren