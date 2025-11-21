LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter (w/m/d) Cybercrime

Rampe (ots) - In den vergangenen Monaten ist es in Mecklenburg-Vorpommern vermehrt zu Diebstählen von GPS-Geräten aus landwirtschaftlichen Maschinen gekommen. Diese hochspezialisierte Technik ist für die moderne Landwirtschaft unverzichtbar - sie ermöglicht präzises Arbeiten, spart Betriebsmittel und leistet ...

