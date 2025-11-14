PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Systemadministratorin bzw. Systemadministrator (w/m/d) Netzwerkforensik

Rampe (ots)

Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:

https://karriere-in-mv.de/stelle/13927-systemadministratorin-bzw-systemadministrator-w-m-d-netzwerkforensik

Ansprechpersonen:

Herr Bruhn

Ansprechperson für fachliche Fragen

Tel.: +493866 649100

Frau Klaus

Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung

Tel.: +493866 641324

E-Mail: bewerbung@lka-mv.de

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren