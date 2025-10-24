Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Einladung zum Digitalen Elternabend des LKA MV, der LAKOST MV und inteam MV: "Digitale Welt - echtes Risiko" am 29.10.2025

Ein Dokument

Rampe (ots)

Das Landeskriminalamt MV, die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen MV sowie inteam MV laden zu einem Online-Elternabend ein, der Einblicke in die Chancen und Risiken der digitalen Medienwelten gibt.

Kinder bewegen sich täglich durch soziale Medien wie Instagram, TikTok oder Snapchat - Plattformen, die längst mehr sind als nur Unterhaltung. Sie formen Meinungen, prägen Rollenbilder und eröffnen neue Wege der Kommunikation, bergen aber zugleich reale Gefahren.

Der Online-Elternabend gibt verständliche Einblicke in die Chancen und Risiken digitaler Medienwelten und zeigt auf, wie Eltern ihre Kinder sicher begleiten können - ohne Angst, aber mit wachem Blick.

Termin:

29.10.2025

18:00 bis 19:30 Uhr

Online

Die Teilnahme ist kostenlos!

Der erste landesweite ELTERN.abend im Mai dieses Jahres hatte alle Erwartungen übertroffen: Mehr als 500 Eltern, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte aus ganz Mecklenburg-Vorpommern nahmen teil - die Plätze waren in kürzester Zeit ausgebucht. Das enorme Interesse zeigte deutlich, wie groß der Informationsbedarf ist, wenn es um sexualisierte Gewalt im digitalen Raum, Cybergrooming oder Medienkompetenz in Familien geht.

Aufgrund der Vielzahl an Anfragen und Rückmeldungen zur ersten Veranstaltung wurde die Kapazität verdoppelt und bietet nunmehr 1.000 Interessierten die Möglichkeit einer Teilnahme.

Eltern und Interessierte, die sich schon vorab informieren oder tiefer ins Thema einsteigen möchten, finden auf der Website www.bewusst-sign.de zahlreiche praxisnahe Informationen, Handreichungen und weiterführende Materialien rund um Medienkompetenz, sexualisierte Gewalt, Cybersicherheit und Prävention.

Die Teilnahme ist über den Zugangslink bzw. per QR-Code auf dem Flyer möglich.

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell