Polizei Mettmann

POL-ME: Fahndungs- und Kontrolltag: Polizei zieht Bilanz - 2511115

Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat sich am Dienstag, 25. November 2025, mit zahlreichen Einsatzkräften an einem länderübergreifenden Fahndungs- und Kontrolleinsatz beteiligt.

Der Einsatz diente der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen und Hauptunfallursachen, indem Verstöße im Straßenverkehr konsequent verfolgt wurden. Die Polizistinnen und Polizisten zeigten Präsenz, um positiv zum Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beizutragen.

So lief der Einsatz ab:

Die Einsatzkräfte waren direktionsübergreifend von 11 bis 21 Uhr in den Städten Ratingen, Mettmann, Hilden, Monheim am Rhein und Langenfeld aktiv.

Im Stadtgebiet Ratingen wurden stationäre und mobile Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen durchgeführt. Ein Fokus lag hierbei auf Ratingen-Hösel und -Lintorf. Die Polizistinnen und Polizisten überprüften 153 Fahrzeuge und 207 Personen und zeigten damit deutliche Präsenz. Im Rahmen der Kontrollen wurden 11 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und zwei Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

In Mettmann und Hildener führten Expertinnen und Experten von der Kriminalprävention und dem Opferschutz verschiedene Aufklärungsgespräche. Sie informierten Bürgerinnen und Bürger, wie sie sich vor Wohnungseinbrüchen schützen können.

Auch der Verkehrsdienst war beim Fahndungs- und Kontrolltag eingebunden und kontrollierte im Südkreis in Monheim am Rhein und Langenfeld an vier Stellen stark befahrene Hauptstraßen. Insgesamt überprüften sie 104 Fahrzeuge, wovon 31 beanstandet wurden. Sie stellten 26 Ordnungswidrigkeiten fest, fertigten vier Strafanzeigen wegen Verkehrsverstößen oder dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und ahndeten drei Verstöße aufgrund mangelhafter Ladungssicherung. Ein Fahrzeug wurde wegen technischer Mängel sichergestellt.

