Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Alsfeld. Im Zeitraum von Dienstag (25.11.), 17 Uhr, bis Mittwoch (26.11.), 7.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße "An der Hessenhalle", indem sie die Scheibe eines Rolltors aufhebelten. Anschließend versuchten sie innerhalb des Gebäudes weitere Türen zu öffnen, ließen nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Wartenberg. Unbekannte hebelten am Mittwochabend (26.11.), gegen 19.45 Uhr, das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Schindelberg" im Ortsteil Angersbach auf. Kurz darauf löste die Alarmanlage aus, woraufhin die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

