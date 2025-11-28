PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Neele M. vermisst

Bad Hersfeld/ Ludwigsau (ots)

Die Polizei Bad Hersfeld sucht Neele M. aus Friedewald. Die 13-jährige wird seit Montag (24.11.) vermisst . Sie wurde zuletzt gegen 21.30 Uhr an der Bushaltestelle Stettiner Straße in Bad Hersfeld gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Neele M. kann wie folgt beschrieben werden: sie wirkt älter als 13 Jahre (schätzungsweise 16 Jahre), hat eine schlanke Statur, ist circa 160 Zentimeter groß, hat braune lange Haare und trägt eine auffällige Brille im Leo-Print. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie vermutlich wie folgt bekleidet: schwarze Jacke, schwarze Leggings, weiße Nike Schuhe, graue Handtasche.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an die Polizeidirektion Bad Hersfeld 06621 932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

