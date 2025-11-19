Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte am Dienstagabend in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. In der Magdeburger Allee kontrollierten die Beamten kurz vor 23:00 Uhr einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv auf Methamphetamin und Kokain an. Damit war für ihn die Fahrt beendet und er musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie Punkten in Flensburg eingeleitet. (DS)

