Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falschen 20-Euro-Schein als Wechselgeld erhalten

Erfurt (ots)

Bereits am Samstag erhielt eine 40-Jährige in Erfurt als Wechselgeld einen falschen 20-Euro-Schein. Da die Frau zunächst keine Auffälligkeiten bemerkte, nahm sie den Schein an. Als sie ihn gestern als Zahlungsmittel verwenden wollte, fielen fehlende Sicherheitsmerkmale auf und der Schein wurde als Falsifikat erkannt. Die 40-Jährige wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Wer Falschgeld, etwa als Wechselgeld, erhält, darf es unter keinen Umständen erneut in den Zahlungsverkehr einbringen. Andernfalls macht man sich selbst strafbar. Stattdessen sollte umgehend die Polizei informiert und Strafanzeige erstattet werden. Gerade mit Blick auf die anstehenden Weihnachtsmärkte weist die Polizei zudem darauf hin, sich auch im Gedränge die Zeit zu nehmen, das erhaltene Wechselgeld in Ruhe zu prüfen. Soweit möglich, sollte allerdings bargeldlos bezahlt werden. (DS)

