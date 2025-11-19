Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptop und Blumen aus Lkw gestohlen

Erfurt (ots)

Auf einen Laptop und auf Blumen hatten es Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt abgesehen. Die Täter gelangten auf das frei zugängliche Firmengelände eines Blumenhandels. Anschließend öffneten sie mit Gewalt die Fahrzeugtür eines geparkten LKW und stahlen aus dem Innenraum einen Laptop, circa 150 Rosen sowie etwa 100 Wachsrosen im Gesamtwert von knapp 600 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell