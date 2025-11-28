PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Gaststätten

Fulda (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (26.11.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte in der Löherstraße, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Anschluss betraten sie das Gebäude und entwendeten Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. In einem weiteren Fall wurde im gleichen Tatzeitraum ebenfalls ein Fenster beschädigt und eine Gaststätte in der Frankfurter Straße betreten. Über die Höhe des Sachschadens und des Diebesgutes liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor. Ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

