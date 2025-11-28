PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Güter- und Transportverkehr

Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr führte das Polizeipräsidium Mannheim auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau an der A6 eine Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güter- und Transportverkehrs mit ganzheitlichem Ansatz durchgeführt. Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim waren insgesamt 43 Kontrollkräfte im Einsatz. Die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim wurden dabei durch Beamtinnen und Beamte des Zolls und Mitarbeitende des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM), des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis sowie der Zentralen Bußgeldstelle unterstützt. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialistinnen und Spezialisten insgesamt 48 Fahrzeuge und deren Fahrer.

Insgesamt 14 Fahrzeuglenker haben ihre Ruhezeiten bzw. höchstzulässige tägliche Arbeitszeit nicht eingehalten. Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

   - Bei fünf Fahrzeugen war die Ladung nicht ausreichend gesichert, 
     davon bei einem Gefahrguttransport
   - Ein Fahrzeug wies technische Mängel auf
   - Sieben Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz
   - Sieben Verkehrsordnungswidrigkeiten
   - Ein Kennzeichenmissbrauch
   - Einmal Sozialleistungsbetrug
   - Ein Dieseldiebstahl zum Nachteil eines Lastwagenfahrers

Durch Mitarbeitende des Bundesamts für Logistik und Mobilität wurde ein Fahrzeug eines Transportunternehmens kontrolliert, bei dem offene Forderungen aus Bußgeldern sowie Maut- und Steuerschulden bestanden. Durch den Zoll konnte ein Teilbetrag in Höhe von rund 40.000 Euro einbehalten werden. Die Pfändung des Fahrzeugs wird derzeit geprüft.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

