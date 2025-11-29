POL-MA: Schwetzingen
RNK - Betrunken mit dem LKW unterwegs
Schwetzingen / RNK (ots)
Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 05:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen LKW (40-Tonner), der von der Autobahn A5 kommend, auf die B 535 in Richtung Schwetzingen fuhr und durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war.
Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen konnte bei dem 31-jährigen Lkw-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von knapp über 2,2 Promille. Der 31-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme durch einen Arzt zum Polizeirevier Schwetzingen begleiten, wo auch sein Führerschein einbehalten wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.
