Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen
RNK - Betrunken mit dem LKW unterwegs

Schwetzingen / RNK (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 05:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen LKW (40-Tonner), der von der Autobahn A5 kommend, auf die B 535 in Richtung Schwetzingen fuhr und durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen konnte bei dem 31-jährigen Lkw-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von knapp über 2,2 Promille. Der 31-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme durch einen Arzt zum Polizeirevier Schwetzingen begleiten, wo auch sein Führerschein einbehalten wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
