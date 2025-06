Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (26.06.2025), gegen 18:00 Uhr, brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Benckiser-Straße ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren Wohnungen des Hauses verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

