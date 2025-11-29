PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Pfaffengrund - Pkw-Brand auf Firmengelände - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Pkw-Brand auf einem Firmengelände im Bereich der Eppelheimer Straße in Heidelberg im Einsatz. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

