POL-HRO: Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Hinweisen auf das Zeigen verfassungsfeindlicher Zeichen

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86a StGB aufgenommen.

Am Mittwoch, dem 26.11.2025, gingen gegen 23:30 Uhr mehrere telefonische Hinweise bei der Polizei ein. Gäste eines Lokals in der Rostocker Innenstadt meldeten, dass mehrere Personen im Inneren der Lokalität wiederholt verfassungsfeindliche Parolen skandiert haben sollen.

Eintreffende Polizeibeamte konnten vor Ort drei deutsche Tatverdächtige im Alter zwischen 32 und 35 Jahren feststellen, die das Lokal bereits verlassen hatten. Die Männer, auf die die zuvor mitgeteilte Personenbeschreibung zutraf, wirkten augenscheinlich alkoholisiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten sie einen Platzverweis und verließen die Örtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern an.

