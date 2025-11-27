Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 36-Jähriger kommt von der Straße ab und verletzt sich schwer

Warin (LK NWM) (ots)

Am gestrigen Mittwochvormittag, 26. November 2025, kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Warin und Klein Labenz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-Jähriger schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der 36-jährige Fahrer eines Seats gegen 11:00 Uhr einen vorausfahrenden Pkw. Während des Überholvorgangs verlor der 36-Jährige offenbar die Lenkgewalt über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und rutschte in einen angrenzenden Straßengraben.

Der Mann wurde hierbei schwer verletzt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Warin befreiten ihn aus seinem Fahrzeug, Rettungskräfte brachten den Verletzten anschließend ins Klinikum nach Schwerin.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Verkehrunfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle war die Straße zeitweise voll gesperrt.

