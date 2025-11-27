PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L231 zwischen Matgendorf und Groß Wüstenfelde im Landkreis Rostock

Matgendorf/Groß Wüstenfelde (Landkreis Rostock) (ots)

Gegen 01:25 Uhr ereignete sich auf der L231 zwischen den Ortschaften Matgendorf und Groß Wüstenfelde ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW. Der im Umfeld wohnhafte Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr aus Groß Wüstenfelde unter Einsatz schweren Gerätes aus dem Wrack herausgeschnitten werden.

Wie aus den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen hervorgeht, wäre der 54-Jährige auf der L231 aus Richtung Matgendorf in Richtung Groß Wüstenfelde unterwegs gewesen, als er laut eigener Angaben kurzzeitig am Steuer eingeschlafen sei. Augenscheinlich kam der PKW hierdurch in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsleitpfosten und einem Straßenbaum.

Der Fahrer erlitt nach Angaben des eingesetzten Notarztes schwere Verletzungen. Zum genauen Verletzungsbild liegen indes keine Angaben vor. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in die Universitätsklinik nach Rostock gebracht. An dem PKW entstand Totalschaden, der nach einer ersten groben Einschätzung mit mindestens 50.000 Euro beziffert wird.

Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Unfallfahrzeugs musste die L231 im Bereich des Unfallortes voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs obliegen nun der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 14:43

    POL-HRO: Zeugen leisten Erste Hilfe nach Körperverletzung

    Schwerin (ots) - Am Dienstagnachmittag haben couragierte Zeugen einem verletzten Mann Erste Hilfe geleistet, nachdem es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Gegen 16:10 Uhr wurden die Passanten in der Wismarschen Straße, Höhe Martinstraße, durch laute Stimmen auf den Vorfall aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten sie, wie ein 22-jähriger Mann von einem anderen körperlich ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:00

    POL-HRO: Zeugen nach Wohnungseinbruch in Rostock-Toitenwinkel gesucht

    Rostock (ots) - Am gestrigen Dienstag, dem 25.11.2025, wurde bei Beamten des Polizeireviers Dierkow ein Wohnungseinbruch in Rostock-Toitenwinkel angezeigt. Der 46-Jährige Mieter einer Wohnung in der Straße Zum Lebensbaum 3 meldete sich gegen 12:30 Uhr bei der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 17.November 2025, 18:00 ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:37

    POL-HRO: Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch in Toitenwinkel identifiziert

    Rostock (ots) - Am gestrigen Dienstag, 25.11.2025, gegen 15:30 Uhr meldete sich ein 43-Jähriger deutscher Mann aus der Martin-Niemöller-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel bei der Polizei und teilte einen Einbruch in seine Wohnung mit. Unbekannte Täter waren während seiner Abwesenheit gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und hatten mehrere Gegenstände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren