Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L231 zwischen Matgendorf und Groß Wüstenfelde im Landkreis Rostock

Matgendorf/Groß Wüstenfelde (Landkreis Rostock) (ots)

Gegen 01:25 Uhr ereignete sich auf der L231 zwischen den Ortschaften Matgendorf und Groß Wüstenfelde ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW. Der im Umfeld wohnhafte Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr aus Groß Wüstenfelde unter Einsatz schweren Gerätes aus dem Wrack herausgeschnitten werden.

Wie aus den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen hervorgeht, wäre der 54-Jährige auf der L231 aus Richtung Matgendorf in Richtung Groß Wüstenfelde unterwegs gewesen, als er laut eigener Angaben kurzzeitig am Steuer eingeschlafen sei. Augenscheinlich kam der PKW hierdurch in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsleitpfosten und einem Straßenbaum.

Der Fahrer erlitt nach Angaben des eingesetzten Notarztes schwere Verletzungen. Zum genauen Verletzungsbild liegen indes keine Angaben vor. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in die Universitätsklinik nach Rostock gebracht. An dem PKW entstand Totalschaden, der nach einer ersten groben Einschätzung mit mindestens 50.000 Euro beziffert wird.

Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Unfallfahrzeugs musste die L231 im Bereich des Unfallortes voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs obliegen nun der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell