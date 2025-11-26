PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch in Toitenwinkel identifiziert

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag, 25.11.2025, gegen 15:30 Uhr meldete sich ein 43-Jähriger deutscher Mann aus der Martin-Niemöller-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel bei der Polizei und teilte einen Einbruch in seine Wohnung mit. Unbekannte Täter waren während seiner Abwesenheit gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und hatten mehrere Gegenstände entwendet.

Der Geschädigte äußerte gegenüber den eingesetzten Beamten einen konkreten Verdacht gegen eine Person, die ihm am frühen Morgen, beim Verlassen seiner Wohnung vor dem Haus aufgefallen war. Die Beamten nahmen die Anzeige vor Ort auf und dokumentierten die ausführliche Täterbeschreibung.

Im weiteren Verlauf des Dienstages kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers Rostock gegen 19:20 Uhr in der Warnowstraße einen E-Scooter-Fahrer, dessen Fahrzeug weder ein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen aufwies noch über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Der Mann konnte zudem keinen Eigentumsnachweis für den E-Scooter erbringen.

Eine Überprüfung ergab, dass der E-Scooter dem Geschädigten aus der Martin-Niemöller-Straße gehörte. Darüber hinaus hatte der Fahrer mehrere Gegenstände bei sich, die zweifelsfrei aus der betroffenen Wohnung stammten. Zudem stimmte die durch den Geschädigten übermittelte Täterbeschreibung mit dem 35-Jährigen überein. Der bereits polizeibekannte deutsche Staatsbürger stand zum Zeitpunkt der Kontrolle zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:03

    POL-HRO: Rauchmelder verhindert Wohnungsbrand

    Klein Rogahn/Schwerin (ots) - Durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder in Klein Rogahn wurde die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen zu einem Wohnungsbrand gerufen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurden Nachbarn auf den ausgelösten Rauchwarnmelder in der Bergstraße aufmerksam und alarmierten gegen 06.15 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sollen sich daraufhin Zugang über die verschlossene Wohnungstür im ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 22:56

    POL-HRO: Lagerhalle nach Feuer komplett zerstört

    Crivitz (ots) - Kräfte der Feuerwehr und Polizei wurden am 25.11.2205 gegen 21:00 Uhr zum Brand einer Lagerhalle in Crivitz gerufen. Ersten Informationen nach sollen sich in der Halle neben Rollrasen auch Düngemittel und Gasflaschen befunden haben und somit Explosionsgefahr bestehen. Durch die eingesetzten Kräfte wurden die Anwohner über das Feuer und die Gefahrensituation informiert. Trotz des zügigen Beginns mit ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:55

    POL-HRO: Unbekannte entwenden zahlreiche Arbeitsscheinwerfer - Polizei sucht Zeugen

    Grevesmühlen (ots) - Nachdem unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in einen Landmaschinenhandel in Upahl eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum von Freitagnachmittag, 21. November, bis zum darauffolgenden Montagmorgen widerrechtlich Zutritt zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren