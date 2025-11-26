Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch in Toitenwinkel identifiziert

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag, 25.11.2025, gegen 15:30 Uhr meldete sich ein 43-Jähriger deutscher Mann aus der Martin-Niemöller-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel bei der Polizei und teilte einen Einbruch in seine Wohnung mit. Unbekannte Täter waren während seiner Abwesenheit gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und hatten mehrere Gegenstände entwendet.

Der Geschädigte äußerte gegenüber den eingesetzten Beamten einen konkreten Verdacht gegen eine Person, die ihm am frühen Morgen, beim Verlassen seiner Wohnung vor dem Haus aufgefallen war. Die Beamten nahmen die Anzeige vor Ort auf und dokumentierten die ausführliche Täterbeschreibung.

Im weiteren Verlauf des Dienstages kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers Rostock gegen 19:20 Uhr in der Warnowstraße einen E-Scooter-Fahrer, dessen Fahrzeug weder ein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen aufwies noch über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Der Mann konnte zudem keinen Eigentumsnachweis für den E-Scooter erbringen.

Eine Überprüfung ergab, dass der E-Scooter dem Geschädigten aus der Martin-Niemöller-Straße gehörte. Darüber hinaus hatte der Fahrer mehrere Gegenstände bei sich, die zweifelsfrei aus der betroffenen Wohnung stammten. Zudem stimmte die durch den Geschädigten übermittelte Täterbeschreibung mit dem 35-Jährigen überein. Der bereits polizeibekannte deutsche Staatsbürger stand zum Zeitpunkt der Kontrolle zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

