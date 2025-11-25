PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Lagerhalle nach Feuer komplett zerstört

Crivitz (ots)

Kräfte der Feuerwehr und Polizei wurden am 25.11.2205 gegen 21:00 Uhr
zum Brand einer Lagerhalle in Crivitz gerufen. Ersten Informationen 
nach sollen sich in der Halle neben Rollrasen auch Düngemittel und 
Gasflaschen befunden haben und somit Explosionsgefahr bestehen. Durch
die eingesetzten Kräfte wurden die Anwohner über das Feuer und die 
Gefahrensituation informiert. Trotz des zügigen Beginns mit den 
Löscharbeiten entschied der Einsatzleiter der Feuerwehr, die in 
voller Ausdehnung brennende Lagerhalle (20m x 60m) kontrolliert 
abbrennen zu lassen. Die Löscharbeiten dauern an. Erste Ermittlungen 
zum Brandgeschehen werden vor Ort durchgeführt. Es können zum 
jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren