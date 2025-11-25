Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Lagerhalle nach Feuer komplett zerstört

Crivitz (ots)

Kräfte der Feuerwehr und Polizei wurden am 25.11.2205 gegen 21:00 Uhr zum Brand einer Lagerhalle in Crivitz gerufen. Ersten Informationen nach sollen sich in der Halle neben Rollrasen auch Düngemittel und Gasflaschen befunden haben und somit Explosionsgefahr bestehen. Durch die eingesetzten Kräfte wurden die Anwohner über das Feuer und die Gefahrensituation informiert. Trotz des zügigen Beginns mit den Löscharbeiten entschied der Einsatzleiter der Feuerwehr, die in voller Ausdehnung brennende Lagerhalle (20m x 60m) kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Löscharbeiten dauern an. Erste Ermittlungen zum Brandgeschehen werden vor Ort durchgeführt. Es können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

