PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Rostock-Dierkow - Unfallverursacher erheblich alkoholisiert

Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es an der Kreuzung Gutenbergstraße/Lorenzstraße im Stadtteil Dierkow zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überfuhr ein 25-jähriger Ukrainer gegen 15:45 Uhr die rote Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem Mercedes-Benz, dessen 42-jährige deutsche Fahrerin in Richtung Rövershäger Chaussee unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt drei Personen im Alter von 17, 42 und 42 Jahren leicht verletzt - darunter die Fahrerin des Mercedes-Benz sowie jeweils eine Mitfahrerin beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des mutmaßlichen Unfallverursachers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Während der angeordneten Blutprobenentnahme leistete der 25-Jährige zudem Widerstand und griff die Beamten tätlich an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er anschließend in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:17

    POL-HRO: Zwei weitere Schweriner Schulen von Vandalismus betroffen

    Schwerin (ots) - In Schwerin haben sich zwei weitere Vorfälle im Zusammenhang mit Vandalismus an Schulen ereignet. So kam es am gestrigen Abend gegen 20.00 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße zum Brand einer Mülltonne. Vermutlich haben unbekannte Täter eine Papiermülltonne mutwillig in Brand gesetzt. Die Mülltonne befand sich unmittelbar angrenzend an die Hausfassade der dortigen Grundschule und brannte fast ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 21:19

    POL-HRO: Bewohner eines Mehrfamilienhauses nach Brand in einer Wohnung kurzzeitig evakuiert

    Wismar (ots) - Am 24.11.2025 gegen 18:00 Uhr waren Rettungskräfte in der Hanns-Eisler-Straße in Wismar im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus zu einem Brand im Wohnzimmer. Der Bewohner machte von seinem Balkon aus auf seine Lage aufmerksam, woraufhin Anwohner die Feuerwehr informierten und der Mann schließlich über eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren