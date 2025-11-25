Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen mehrere Transporter in Nordwestmecklenburg auf - Polizei bittet um Hinweise

Warin|Glasin|Neuburg (LK NWM) (ots)

Nachdem es am zurückliegenden Wochenende zu mehreren Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

In der Nacht vom 20. zum 21. November 2025 brachen unbekannte Täter in mehreren Orten des Landkreises Nordwestmecklenburg Firmenfahrzeuge auf. Insgesamt wurden sieben Transporter angegriffen, aus denen überwiegend hochwertige Werkzeuge und Maschinen entwendet wurden. Die Taten ereigneten sich in den Ortschaften Warin (Bereich der Mühlenbruchstraße), Glasin (im Bereich der Dorfstraße) sowie Neuburg (Lindenweg und Hauptstraße).

Die Geschädigten stellten die Diebstähle jeweils am Folgetag fest und informierten daraufhin die Polizei. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der entstandene Schaden auf mindestens 30.000 Euro.

Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten an den Tatorten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet nun Zeugen, die in der Tatnacht oder bereits im Vorfeld auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell