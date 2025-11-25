PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen mehrere Transporter in Nordwestmecklenburg auf - Polizei bittet um Hinweise

Warin|Glasin|Neuburg (LK NWM) (ots)

Nachdem es am zurückliegenden Wochenende zu mehreren Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

In der Nacht vom 20. zum 21. November 2025 brachen unbekannte Täter in mehreren Orten des Landkreises Nordwestmecklenburg Firmenfahrzeuge auf. Insgesamt wurden sieben Transporter angegriffen, aus denen überwiegend hochwertige Werkzeuge und Maschinen entwendet wurden. Die Taten ereigneten sich in den Ortschaften Warin (Bereich der Mühlenbruchstraße), Glasin (im Bereich der Dorfstraße) sowie Neuburg (Lindenweg und Hauptstraße).

Die Geschädigten stellten die Diebstähle jeweils am Folgetag fest und informierten daraufhin die Polizei. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der entstandene Schaden auf mindestens 30.000 Euro.

Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten an den Tatorten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet nun Zeugen, die in der Tatnacht oder bereits im Vorfeld auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:17

    POL-HRO: Zwei weitere Schweriner Schulen von Vandalismus betroffen

    Schwerin (ots) - In Schwerin haben sich zwei weitere Vorfälle im Zusammenhang mit Vandalismus an Schulen ereignet. So kam es am gestrigen Abend gegen 20.00 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße zum Brand einer Mülltonne. Vermutlich haben unbekannte Täter eine Papiermülltonne mutwillig in Brand gesetzt. Die Mülltonne befand sich unmittelbar angrenzend an die Hausfassade der dortigen Grundschule und brannte fast ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 21:19

    POL-HRO: Bewohner eines Mehrfamilienhauses nach Brand in einer Wohnung kurzzeitig evakuiert

    Wismar (ots) - Am 24.11.2025 gegen 18:00 Uhr waren Rettungskräfte in der Hanns-Eisler-Straße in Wismar im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus zu einem Brand im Wohnzimmer. Der Bewohner machte von seinem Balkon aus auf seine Lage aufmerksam, woraufhin Anwohner die Feuerwehr informierten und der Mann schließlich über eine ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 17:34

    POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - 85-jähriger Vermisster

    Güstrow (ots) - Der seit dem 21.11.2025 vermisste 85-jährige Mann aus Güstrow ist wohlbehalten zurück. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten. Gordon Tiesler Polizeiführer vom Dienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren