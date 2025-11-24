Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bewohner eines Mehrfamilienhauses nach Brand in einer Wohnung kurzzeitig evakuiert

Wismar (ots)

Am 24.11.2025 gegen 18:00 Uhr waren Rettungskräfte in der Hanns-Eisler-Straße in Wismar im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus zu einem Brand im Wohnzimmer. Der Bewohner machte von seinem Balkon aus auf seine Lage aufmerksam, woraufhin Anwohner die Feuerwehr informierten und der Mann schließlich über eine Drehleiter gerettet werden konnte. Der 87-jährige Deutsche wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Auf Grund der starken Rauchentwicklung im Hausflur wurden kurzzeitig alle des Hausaufgangs evakuiert. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen, sofern der Brandort betreten werden kann. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

