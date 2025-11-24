PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bewohner eines Mehrfamilienhauses nach Brand in einer Wohnung kurzzeitig evakuiert

Wismar (ots)

Am 24.11.2025 gegen 18:00 Uhr waren Rettungskräfte in der 
Hanns-Eisler-Straße in Wismar im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach 
kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus zu einem Brand im 
Wohnzimmer. Der Bewohner machte von seinem Balkon aus auf seine Lage 
aufmerksam, woraufhin Anwohner die Feuerwehr informierten und der 
Mann schließlich über eine Drehleiter gerettet werden konnte. Der 
87-jährige Deutsche wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation 
ins Krankenhaus gebracht. Auf Grund der starken Rauchentwicklung im 
Hausflur wurden kurzzeitig alle des Hausaufgangs evakuiert. Die 
Ermittlungen zur Brandursache erfolgen, sofern der Brandort betreten 
werden kann.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

