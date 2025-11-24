PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule im Stadtteil Mueßer Holz

Schwerin (ots)

Nachdem Samstagabend bislang unbekannte Täter mehrere Eingangsbereiche der Schule "Campus am Turm" beschädigten, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Täter fünf elektronische Schalttafeln der Alarmanlage offenbar mittels Pyrotechnik beschädigt haben. Vor Ort konnten die aufnehmenden Polizisten Reste von pyrotechnischen Erzeugnissen sicherstellen. Die beschädigten Schalttafeln sind nach der Tat unbrauchbar und müssen ausgetauscht werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat in der Hamburger Allee machen können. Wer in der Zeit zwischen 19:45 und 22:50 Uhr verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei - telefonisch unter 0385 5180 2224 oder per E-Mail an kk-schwerin@polmv.de .

