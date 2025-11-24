Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - 85-jähriger Vermisster

Güstrow (ots)

Der seit dem 21.11.2025 vermisste 85-jährige Mann aus Güstrow ist wohlbehalten zurück. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten. Gordon Tiesler Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

