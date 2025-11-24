PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - 85-jähriger Vermisster

Güstrow (ots)

Der seit dem 21.11.2025 vermisste 85-jährige Mann aus Güstrow ist 
wohlbehalten zurück.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen
Daten.

Gordon Tiesler
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

