Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Stromaggregat gestohlen ++ Neu Wulmstorf und Marxen - Pkw-Diebstähle

Hollenstedt (ots)

Stromaggregat gestohlen

Auf einer Baustelle an der Tostedter Straße (L 141) kam es in der Nacht zu Mittwoch, 19.11.2025, zu einem Diebstahl. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 7:00 Uhr entwendeten Diebe einen Anhänger mit einem darauf abgestellten Notstromaggregat vom Gelände der Baustelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 EUR.

Zeugen, die möglicherweise den Abtransport des Aggregats beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Neu Wulmstorf und Marxen - Pkw-Diebstähle

In der Nacht zu heute, 20.11.2025, in der Zeit zwischen 21 Uhr und 8 Uhr, haben Diebe einen grauen Toyota C - HR gestohlen. Der Wagen stand auf dem Aldi-Parkplatz an der Hauptstraße in Neu Wulmstorf. Der Schaden: Rund 30.000 Euro.

Bereits In der Zeit zwischen Dienstag, 18.11.2025, 18 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr haben Unbekannte im Silberkamp in Marxen einen PKW gestohlen. Der braune BMW X5 stand auf einem Privatgrundstück. Auch hier wird der Schaden auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Täter überwanden die schlüssellosen Zugangssysteme und fuhren die Wagen unbemerkt davon.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell