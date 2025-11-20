PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Stromaggregat gestohlen ++ Neu Wulmstorf und Marxen - Pkw-Diebstähle

Hollenstedt (ots)

Stromaggregat gestohlen

Auf einer Baustelle an der Tostedter Straße (L 141) kam es in der Nacht zu Mittwoch, 19.11.2025, zu einem Diebstahl. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 7:00 Uhr entwendeten Diebe einen Anhänger mit einem darauf abgestellten Notstromaggregat vom Gelände der Baustelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 EUR.

Zeugen, die möglicherweise den Abtransport des Aggregats beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Neu Wulmstorf und Marxen - Pkw-Diebstähle

In der Nacht zu heute, 20.11.2025, in der Zeit zwischen 21 Uhr und 8 Uhr, haben Diebe einen grauen Toyota C - HR gestohlen. Der Wagen stand auf dem Aldi-Parkplatz an der Hauptstraße in Neu Wulmstorf. Der Schaden: Rund 30.000 Euro.

Bereits In der Zeit zwischen Dienstag, 18.11.2025, 18 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr haben Unbekannte im Silberkamp in Marxen einen PKW gestohlen. Der braune BMW X5 stand auf einem Privatgrundstück. Auch hier wird der Schaden auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Täter überwanden die schlüssellosen Zugangssysteme und fuhren die Wagen unbemerkt davon.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren