Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seniorin bestohlen ++ Unter Alkoholeinfluss vor der Polizei geflohen ++ Tostedt - Diverse Sachbeschädigungen

Neu Wulmstorf (ots)

Seniorin bestohlen

Eine 89-jährige Frau ist am Montag, 17.11.2025, von zwei Unbekannten bestohlen worden. Die Männer klingelten gegen 13 Uhr an ihrer Haustür in der Goethestraße und gaben an, den Telefonanschluss überprüfen zu müssen. Die Frau ließ die beiden in ihr Haus. Als sie dann angaben, die Anschlüsse im Obergeschoss und im Keller überprüfen zu müssen, wurde die Frau skeptisch und bat beide Männer, wieder zu gehen. Hierbei gelang es einem jedoch noch, die 89-Jährige durch ein paar Fragen abzulenken und unbemerkt Goldschmuck aus einem Regal zu stehlen.

Ein Täter war zwischen 180 und 190 cm groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und hatte kurze, dunkle Haare. Er sprach akzentfrei Deutsch. Der zweite Täter hatte eine etwas kräftigere Statur, dunkle Haare und einen dunklen Bart. Auch er war dunkel gekleidet und circa 170 cm groß. Beide waren zwischen 30 und 40 Jahren alt.

Hinweise zu dem Duo bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Neu Wulmstorf - Unter Alkoholeinfluss vor der Polizei geflohen

Heute, 18.11.2025, gegen 0:25 Uhr, befand sich die Besatzung eines Streifenwagens an der Hauptstraße, als der Fahrer eines VW Transporters mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an dem Streifenwagen vorbeifuhr. Nachdem der Mann die Polizisten bemerkte, beschleunigte er weiter und fuhr in Richtung Ortsmitte und weiter in Richtung Süden. Die Beamten folgten dem Transporter und gaben ihm Haltzeichen. Diese ignorierte der Fahrer jedoch.

Im Schwiederstorfer Weg im Ortsteil Daerstorf stoppte der Transporter abrupt, der Fahrer setzte die Flucht zu Fuß fort. Nach kurzer Verfolgung holten die Beamten ihn ein und kontrollierten den 24-Jährigen. Der Mann erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 0,8 Promille. Zudem fanden die Beamten bei ihm mutmaßliche Betäubungsmittel.

Die Beamten nahmen den 24-Jährigen mit zur Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Tostedt - Diverse Sachbeschädigungen

In der Todtglüsinger Straße haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 6:30 Uhr, an mindestens 13 Hauseingängen von Mehrfamilienhäusern gläserne Seitenteile und Glaselemente der Eingangstüren beschädigt. Zeugen hörten in der fraglichen Zeit verdächtige Geräusche, konnten sie aber nicht näher zuordnen.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell