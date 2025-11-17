Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW gestohlen ++ Jesteburg - Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - PKW ausgebrannt Seevetal/Bullenhausen - Feuer an Vereinsheim

Marxen (ots)

PKW gestohlen

Ein schwarzer, BMW M4 ist heute, 17.11.2025, von einem Grundstück an der Lindenallee gestohlen worden. Die Tat ereignete sich gegen kurz nach 1:00 Uhr. Die Täter öffneten auf unbekannte Weise das rund 50.000 EUR teure Fahrzeug und fuhren damit unbemerkt vom Grundstück. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Jesteburg - Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, 16.11.2025, in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:10 Uhr, kam es am Koppelweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hatten zunächst erfolglos versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Anschließend setzten sie ihr Werkzeug an einem Fenster an und öffneten dieses. Die Täter durchsuchten mehrere Räume des Hauses. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz - PKW ausgebrannt

Im Sperberweg ist am späten Sonntagabend, 16.11.2025, ein Auto ausgebrannt. Der BMW stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Gegen kurz nach 23:00 Uhr gingen mehrere Notrufe ein. Anwohner schilderten, dass es mehrere laute Knallgeräusche gegeben habe. Als sie vor die Tür traten, habe der PKW bereits gebrannt.

Zwei weitere Fahrzeuge, die links und rechts des betroffenen Wagens geparkt waren, wurden durch die Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Was die Knallgeräusche ausgelöst hat, und wie es zu dem PKW-Brand kam, ist derzeit noch unklar. Der Wagen wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Die Polizei bittet Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Fußgänger lief vor Auto

Auf der Glüsinger Straße kam es am Sonntag, 16.11.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 18 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Mercedes, aus Richtung Fleestedt kommend, die Straße entlang, als im Kreuzungsbereich mit der Straße Am Saal plötzlich ein 38-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger am Kopf verletzt wurde. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach Zeugenangaben hatte die Ampel für den Fußgänger Rotlicht gezeigt.

Seevetal/Bullenhausen - Feuer an Vereinsheim

Am Sonntagmorgen, 16.11.2025, gegen 3:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in den Lührsweg gerufen. Ein Zeuge hatte Flammen an einem hölzernen Vereinsheim gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Kleinbrand im Bereich eines Vorschlages für Gasflaschen schnell ablöschen. Es entstand leichter Schaden an der Holzfassade sowie eine leichte Verrauchung im Innenraum.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

