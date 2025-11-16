Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 14.11.2025, 12.00 Uhr bis 16.11.2025, 12.00 Uhr

LK Harburg (ots)

LK Harburg - Wohnungseinbrüche

In der Zeit von Donnerstagmittag bis Samstagmittag hebelten unbekannte Täter eine Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses im Borkweg in Buchholz i.d.N. auf und gelangten so in das Haus. Unter Mitnahme von Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt.

Am späten Samstagabend verschafften sich im Wollgrasweg in Seevetal zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Unter Mitnahme von Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich beim zentralen Kriminaldienst der PI Harburg unter 04181-2850 zu melden.

Buchholz i.d.N. - Verkehrsunfallflucht mit diversen Folgeunfällen

Am Samstagabend überfuhr auf der Hamburger Straße gegen 18.30 Uhr ein zunächst unbekannter Unfallverursacher mit seinem PKW die dortige Verkehrsinsel und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die Unfallstelle zu sichern oder die Polizei zu informieren. Im weiteren Verlauf verunfallten aufgrund der nun fehlenden Beschilderung insgesamt mindestens sieben weitere PKW mit der Verkehrsinsel und wurden entsprechend beschädigt. Der 54-jährige Unfallverursacher meldete sich erst am Folgetag bei der Polizei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Verkehrsteilnehmer, die gegebenenfalls ebenfalls einen Schaden durch das Überfahren von Trümmerteilen oder der Verkehrsinsel erlitten haben, werden gebeten, sich beim zentralen Kriminaldienst der PI Harburg unter 04181-2850 zu melden.

BAB 261 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.11.2025, gegen 10:45 Uhr, kontrollierten die Beamten des Autobahnpolizeikommissariats Maschen einen Pkw, welcher auf der A261 in Richtung Hamburg fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell