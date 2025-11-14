Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zimmerbrand in Unterkunft für Geflüchtete

Jesteburg (ots)

Heute, gegen 11:10 Uhr, kam es in einer Unterkunft für Geflüchtete zu einem Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden zum Einsatzort entsandt.

Rund 50 Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen, ein Bewohner wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen in die verbleibenden Etagen zurückkehren.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell