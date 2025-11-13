Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Firmeneinbrüche ++ Buchholz - Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Neu Wulmstorf (ots)

Firmeneinbrüche

In der Lessingstraße sind Diebe in der Zeit zwischen Dienstag, 11.11.2025, 16:00 Uhr und Mittwoch, 6:00 Uhr in einen Handwerksbetrieb eingebrochen. Die Täter hebelten dazu eine Tür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob sie Beute machten, ist noch unbekannt.

In der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 5:30 Uhr, traf es dann noch eine Produktionsfirma in der Fritz-Reuter-Straße. Hier gelangten die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Auch in diesem Fall ist unklar, ob die Täter erfolgreich waren.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Buchholz - Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Ein 25-jähriger Mann hat am Mittwoch, 12.11.2025, einen Verkehrsunfall auf der B 75 verursacht. Gegen 11:20 Uhr fuhr der Mann mit seinem Toyota, aus Richtung Dibbersen kommend, an der Einmündung Nordring auf die Linksabbiegerspur, wechselte kurz danach aber wieder auf die Hauptfahrspur. Dort kollidierte er mit dem VW Caddy eines 23-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota wieder nach links gedrückt und prallte schließlich noch gegen einen auf der Linksabbiegerspur stehenden LKW eines 50-jährigen Mannes.

Die drei Beteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 EUR.

