Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Im Streit mit Messer zugestochen ++ Tostedt - Tageswohnungseinbrüche ++ Buchholz - Einbrecher gestört ++ Neu Wulmstorf - Zusammenstoß beim Einbiegen

Moisburg (ots)

Im Streit mit Messer zugestochen

Ein Streit zwischen zwei Bewohnern einer Unterkunft für Geflüchtete in Moisburg ist gestern eskaliert. Gegen 18:25 Uhr waren ein 25-jähriger und ein 37-jähriger Bewohner in der Küche in Streit geraten. Der Jüngere, der bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille erreichte, griff hierbei zu einem Messer und verletzte den 37-Jährigen damit. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Gegen den 25-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar.

Tostedt - Tageswohnungseinbrüche

In Tostedt kam es am Dienstag, 11.11.2025, gleich zu zwei Tageswohnungseinbrüchen.

In der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 15:30 Uhr schlugen die Täter in der Straße Im Stocken zu. Hier zerstörten sie eine Terrassentürscheibe, um in das Haus einzudringen. Sie durchsuchten alle Räume und erbeuteten Bargeld.

In der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 19:30 Uhr kam es in der Straße Am Helferichheim zu einem Einbruch. Die Täter kletterten über die Terrassenüberdachung auf den Balkon im ersten Obergeschoss und brachen die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten Sie mehrere Räume. Hierbei erbeuteten sie Schmuck.

Die Polizei prüft Zusammenhänge. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Buchholz - Einbrecher gestört

In der Brandenburger Straße versuchten zwei Männer am Dienstag, 11.11.2025, gegen 19:30 Uhr, in ein Reihenhaus einzubrechen. Als sie sich an der Terrassentür zu schaffen machten, bemerkten Nachbarn die Geräusche. Als sie nachschauten, sahen sie zwei Männer, die in Richtung Pferdeweg davon liefen. Beide waren schwarz gekleidet. Einer trug einen Pullover mit weißem Aufdruck auf dem Rücken, der andere eine schwarze Arbeitshose mit farbigem Streifen.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Zusammenstoß beim Einbiegen

Auf der Hauptstraße kam es am Dienstag, 11.11.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11:50 Uhr wollte eine 29-jährige Frau, aus der Bahnhofstraße kommend, nach links auf die B 73 einbiegen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines 84-jährigen Mannes, der ihr aus der Wulmstorfer Straße entgegen kam und geradeaus über die B 73 in die Bahnhofstraße fahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 9000 Euro.

