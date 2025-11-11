Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Tespe - Streit nach Unfall am Fußgängerüberweg? - Polizei sucht beteiligte Fahrzeugführer ++ Buchholz - Volltrunkener Radfahrer fährt gegen geparktes Auto

Hanstedt (ots)

Tageswohnungseinbruch

In der Straße Postillionseck sind Diebe am Montag, 10.11.2025, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 16:50 und 18:30 Uhr begaben sich mindestens zwei Personen auf das Grundstück und zerstörten zunächst einen Bewegungsmelder. Im Schutz der Dunkelheit brachen sie auf der Gebäuderückseite ein Kellerfenster auf und betraten hierdurch das Haus. Möglicherweise wurden sie durch heimkehrende Bewohner gestört, denn erbeutet haben sie nach ersten Erkenntnissen nichts.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Tespe - Streit nach Unfall am Fußgängerüberweg? - Polizei sucht beteiligte Fahrzeugführer

Im Bereich des Fußgängerüberwegs an der Lüneburger Straße, Höhe Schulstraße, kam es am Montag, 10.11.2025, gegen 11:30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem 45-jährigen Fußgänger und einem Auto. Nach Angaben des Fußgängers wollte dieser mit einer Kiste in den Händen den Zebrastreifen überqueren. Der Fahrer des PKW, vermutlich ein Toyota, fuhr allerdings so knapp an ihm vorbei, dass er die Kiste touchierte und diese auf die Straße fiel.

In der Folge hielt dann der Fahrer eines auf der Gegenfahrspur befindlichen PKW an, und es ergab sich ein Streit zwischen ihm und dem Fußgänger. Auch dieser Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Um den genauen Hergang zu klären, sucht die Polizei nun die beiden Fahrzeugführer beziehungsweise Zeugen, die dazu Angaben machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Marschacht unter der Tel.-Nr. 04176 948930 entgegen.

Buchholz - Volltrunkener Radfahrer fährt gegen geparktes Auto

Ein 47-jähriger Mann hat gestern, 10.11.2025, für einen Polizeieinsatz im Heidekamp gesorgt. Gegen 18:35 Uhr war der Radfahrer zunächst mit einem parkenden PKW kollidiert. Anschließend lief er nach Zeugenangaben auf die Fahrbahn, so dass ein Bus eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Gegenüber den Zeugen, die dem Mann helfen wollten, verhielt er sich aggressiv, stürzte unterdessen mehrfach aufgrund seiner Alkoholisierung.

Beamte griffen den Mann schließlich auf. Zu einem Atemalkoholtest war er nicht mehr im Stande. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun gegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell