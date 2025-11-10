Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbrüche ++ Buchholz - Einstieg durchs Kellerfenster ++ Tostedt - PKW gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Wohnmobil brannte im Carport ++ Seevetal/A7 - Mehrere Unfälle in kurzer Folge

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Tageswohnungseinbrüche

Auf zwei benachbarten Grundstücken in der Straße Hillenklint sind am Sonntagnachmittag, 9.11.2025, in der Zeit zwischen 17:00 und 19:10 Uhr, Diebe in die Häuser eingestiegen.

Bei einem Haus rissen sie zunächst die rückwärtige Außenjalousien im Terrassenbereich von der Wand, gelangten aber nicht durch die dahinterliegende Terrassentür. Die Täter nutzten eine Leiter aus dem Garten, um an ein Fenster im Obergeschoss zu gelangen und dieses aufzuhebeln. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus und erbeuteten Schmuck.

Im zweiten Objekt entfernten die Täter ebenfalls zunächst gewaltsam die Außenjalousie vor der Terrassentür. Anschließend hebelten sie diese auf und durchsuchten das Haus. Auch hier war Schmuck das Ziel der Täter. Der Zentrale Kriminaldienst sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Buchholz - Einstieg durchs Kellerfenster

In der Straße Am Porstbusch kam es am Sonntagabend ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr begaben sich die Täter auf das Grundstück und hebelten auf der Rückseite des Hauses ein Kellerfenster auf, durch welches sie in das Gebäude gelangten. Die Täter durchsuchten die Räume und erbeuteten Schmuck. Auch hierzu suchen die Beamtinnen und Beamten des Zentralen Kriminaldienstes Zeugen.

Tostedt - PKW gestohlen

In der Nacht zu Sonntag, 9.11.2025, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 9:00 Uhr, kam es in der Buxtehude Straße zu einem PKW-Diebstahl. Ein grauer Kia Sorento, der in einem Carport auf einem Privatgrundstück stand, ist von Dieben auf unbekannte Weise gestartet und entwendet worden. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 26.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850

Neu Wulmstorf - Wohnmobil brannte im Carport

Gestern, 9.11.2025, gegen 22:45 Uhr, meldeten Zeugen Feuerschein im Bereich des Meisterwegs. Einsatzkräfte trafen auf ein im Vollbrand stehendes Wohnmobil in einem Carport. Trotz des umfassenden Löschangriffs beschädigten die Flammen auch noch den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses.

Fünf Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Durch die Brandschäden ist das Haus aktuell nicht bewohnbar. Die Polizei hat den Brandort für die Ermittlungen zur Brandursache beschlagnahmt. Die Gesamtschaden schätzt die Polizei vorläufig auf rund 200.000 EUR.

Seevetal/A7 - Mehrere Unfälle in kurzer Folge

Im Bereich einer baustellenbedingten Reduzierung von drei auf zwei Fahrstreifen auf der A7, Fahrtrichtung Hamburg, zwischen der Anschlussstelle Ramelsloh und dem Horster Dreieck, kam es gestern, 09.11.2025, innerhalb einer halben Stunde zu drei Verkehrsunfällen. Auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Hannover krachte es auf gleicher Höhe ebenfalls einmal. Die Unfälle ereigneten sich zwischen 16:00 und 16:30 Uhr. In allen Fällen war mangelnde Aufmerksamkeit im stockenden Verkehr ursächlich.

In einem Fall waren sechs Fahrzeuge betroffen, einmal hatten sich vier Fahrzeuge nacheinander getroffen. In zwei Fällen waren jeweils zwei Fahrzeuge beteiligt. Glücklicherweise mussten insgesamt nur zwei Beteiligte vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die übrigen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Hauptfahrstreifen blieb in Fahrtrichtung Hamburg für eine Stunde gesperrt, was zu weiteren Verzögerungen führte.

