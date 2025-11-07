Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Zeugensuche nach Unfallflucht

Neu Wulmstorf (ots)

PKW-Diebstahl

In der Nacht zu heute, 7.11.2025, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 9:30 Uhr, kam es an der Theodor-Heuss-Straße zu einem PKW-Diebstahl. In der Zeit öffneten Diebe den auf einem Grundstück in einem Carport abgestellten schwarzen Mercedes AMG GLC 43 und fuhren das Fahrzeug unbemerkt davon. Der Wert des Wagens wird auf rund 30.000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Neu Wulmstorf - Zeugensuche nach Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der Volksbank (Bahnhofstraße) kam es gestern, 6.11.2025, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr ist ein dort abgestellter, weißer Skoda entlang der rechten Fahrzeugseite über beide Türen und den hinteren Radlauf zerschrammt worden.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich nach Zeugenangaben um einen Kleinwagen älteren Baujahrs gehandelt haben, der mehrfarbig von Hand bemalt ist. Zudem ist der Wagen offenbar mit glitzernden Schmetterlingsaufklebern verziert. Mehrere davon hatten sich bei der Kollision abgelöst und wurden sichergestellt.

Die Polizei Neu Wulmstorf sucht Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können. Die Telefonnummer lautet 040 33441990.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell