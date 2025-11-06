PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Verkehrsunfall am 03.11.2025: Radfahrerin im Krankenhaus verstorben

Buchholz (ots)

Nach Verkehrsunfall am 03.11.2025: Radfahrerin im Krankenhaus verstorben

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6150991

Die 80-jährige Radfahrerin ist am Tag nach dem Unfall infolge ihrer Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Mittlerweile haben sich Zeugen bei der Polizei gemeldet. Demnach war die Frau ohne äußere Einwirkung mit ihrem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei die schweren Verletzungen zugezogen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

