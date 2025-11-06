Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Verkehrsunfall am 03.11.2025: Radfahrerin im Krankenhaus verstorben

Buchholz (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6150991

Die 80-jährige Radfahrerin ist am Tag nach dem Unfall infolge ihrer Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Mittlerweile haben sich Zeugen bei der Polizei gemeldet. Demnach war die Frau ohne äußere Einwirkung mit ihrem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei die schweren Verletzungen zugezogen.

