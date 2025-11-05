Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gehwegplatte in Restaurantfenster geworfen ++ Tostedt - Zusammenstoß mit E-Scooter

Neu Wulmstorf (ots)

Gehwegplatte in Restaurantfenster geworfen

Am 4.11.2025, gegen kurz nach 22 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Mann hatte eine Betonplatte aus einem Sonnenschirmständer entnommen und diese durch ein Schaufenster auf den Tisch eines Restaurants geworfen. Ein noch anwesender Mitarbeiter konnte nur noch beobachten, wie die männliche Person in Richtung Eduard-Mörike-Straße weglief.

Möglicherweise wollte der Unbekannte in das Restaurant einbrechen und hatte den Mitarbeiter vorher nicht bemerkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Tostedt - Zusammenstoß mit E-Scooter

Ein 20-jähriger Mann war am Dienstag, 4.11.2025, gegen 13:50 Uhr, mit seinem PKW auf der Straße Waldgarten unterwegs. Als er am Ende der Straße nach rechts in die Poststraße abbiegen wollte, bemerkte er zu spät eine 16-Jährige, die mit einem E-Scooter auf dem linksseitigen Gehweg der Poststraße fuhr und die Einmündung, von rechts kommend, passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Jugendliche leicht an der Hand verletzt. Sie kam vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell