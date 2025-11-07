Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - Trunkenheitsfahrt ++ Egestorf - Fußgängerin schwer verletzt

Seevetal/Woxdorf (ots)

Tageswohnungseinbruch

In der Lindenstraße sind Diebe am Donnerstag, 6.11.2025, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr. Die Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie alle Etagen des Hauses. Sie erbeuteten Schmuck.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Buchholz - Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, 6.11.2025, gegen 23:30 Uhr, fiel Beamten in der Parkstraße ein PKW auf, der ihnen ohne eingeschaltete Beleuchtung und in ruckartiger Fahrweise entgegenkam. Zudem hielt der Fahrer sein Mobiltelefon in der Hand und telefonierte. Die Beamten gaben dem Fahrer ein Haltsignal und kontrollierten ihn. Hierbei bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über zwei Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Egestorf - Fußgängerin schwer verletzt

Auf der Alten Dorfstraße, Fahrtrichtung Evendorf, kam es am Donnerstag, 6.11.2025, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau war gerade aus einem haltenden Bus ausgestiegen und unmittelbar davor auf die Fahrbahn getreten, um einen auf der anderen Straßenseite stehenden Bus noch zu erreichen. In diesem Moment fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Motorrad an dem stehenden Bus vorbei und erfasste die Frau. Sie wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell