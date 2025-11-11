Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tödlicher Verkehrsunfall

Buchholz/A261 (ots)

Im Buchholzer Dreieck ist gestern, 10.11.2025, ein 34-jähriger Mann tödlich verunglückt. Der Fahrer eines VW Multivan war gegen 21:55 Uhr von der A1 auf die A261 in Fahrtrichtung Hamburg gefahren. Unmittelbar im Bereich der sich abteilenden Fahrbahn geriet das Fahrzeug auf die dort beginnende Schutzplanke. Der Kleinbus überschlug sich mehrfach und blieb linksseitig im Grünbereich liegen. Der 34-jährige Fahrer wurde hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb regungslos im Seitenraum liegen. Ersthelfer wählten den Notruf und begaben sich sofort zu dem Fahrer. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Feuerwehr Rade war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und leuchtete die Unfallstelle aus. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Personen beteiligt sind, wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera abgesucht.

Der Abzweig von der A1 zur A261 blieb für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.

