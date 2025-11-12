PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WL: Geschwindigkeitsbeschränkungen wegen zu erwartender Wildwechsel

Salzhausen (ots)

Am 18.11.25, in der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr, findet im Bereich Salzhausen eine revierübergreifende Beunruhigungsjagd auf Schwarzwild statt. Ziel ist die Reduzierung der Wildschweinbestände zur Verhinderung der Afrikanischen Schweinepest (ASP).

Um die Gefahren durch Wildwechsel für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren, wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Landesstraße 234 zwischen Garstedt und Salzhausen im genannten Zeitraum auf 30km/h reduziert.

Zeitgleich wird das freie Betretungsrecht des Waldes im Raum Salzhausen, Garlstorf, Toppenstedt und Garstedt eingeschränkt.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

