Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geschwindigkeitsbeschränkungen wegen zu erwartender Wildwechsel

Salzhausen (ots)

Am 18.11.25, in der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr, findet im Bereich Salzhausen eine revierübergreifende Beunruhigungsjagd auf Schwarzwild statt. Ziel ist die Reduzierung der Wildschweinbestände zur Verhinderung der Afrikanischen Schweinepest (ASP).

Um die Gefahren durch Wildwechsel für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren, wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Landesstraße 234 zwischen Garstedt und Salzhausen im genannten Zeitraum auf 30km/h reduziert.

Zeitgleich wird das freie Betretungsrecht des Waldes im Raum Salzhausen, Garlstorf, Toppenstedt und Garstedt eingeschränkt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell