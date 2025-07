Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (15.07.2025), gegen 15:20 Uhr, streifte eine 24-jährige Autofahrerin in der Yorckstraße (nahe Mundenheimerstraße) einen 42-jährigen Fußgänger, der die Straße an der Ampel überqueren wollte. Beide gaben an, dass die Ampel grün gewesen ist. Der Fußgänger wurde leicht am Arm verletzt. Am Pkw wurde der Außenspiegel beschädigt.

Da die Schilderungen zum konkreten Unfallhergang auseinandergehen, bitten wir um Hinweise. Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell