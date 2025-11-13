Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gemeinsamer Aktionstag von Polizeiinspektion Harburg und Weisser Ring e. V.

Landkreis Harburg (ots)

Am Samstag, den 15. November 2025, findet wieder eine gemeinsame Aufklärungsaktion der Polizeiinspektion Harburg und des WEISSEN RINGS e.V. statt, denn mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit ist zu erwarten, dass die Wohnungseinbrüche, die Taschendiebstähle und Internetbetrügereien wieder zunehmen werden.

In der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich an den Info-Ständen in

21255 Tostedt, REWE-Markt, Zinnhütte 11-13,

21244 Buchholz in der Nordheide, Breite Straße/Poststraße (bei schlechter Witterung in der Buchholz-Galerie),

21220 Seevetal, Knolles Markt, Ohlendorfer Str. 3, und

21423 Winsen (Luhe), famila-Markt, Löhnfeld 10,

umfassend zu informieren und Fragen zu stellen. Die Mitarbeiter/-innen der Polizeiinspektion Harburg und des Weissen Ring e.V. stehen bereit, um über die Gefahren von Wohnungseinbruchdiebstahl, Taschendiebstahl, Betrug im Internet und anderen Straftaten aufzuklären und wertvolle Tipps und Hinweise zur Prävention zu geben.

"Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher/-innen und tolle Gespräche", betonen Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Harburg und Vera Theelen, Leiterin der Außenstelle des WEISSEN RINGS im Landkreis Harburg. "Aufklärung und Information sind entscheidende Faktoren, um die Sicherheit in unserem Landkreis zu stärken und zu erhöhen."

Die Aktion zielt darauf ab, das Bewusstsein für technische Sicherungsmöglichkeiten und sicheres Verhalten zu schärfen und die Bevölkerung in Fragen der Prävention zu unterstützen.

Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger Beauftragter für Kriminalprävention Polizeiinspektion Harburg Tel. 04181/285-108 Mail carsten.buenger@polizei.niedersachsen.de

und/oder

Michael Kropp WEISSER RING e.V. - Außenstelle Harburg (Kreis) Tel: 0171 315 98 94 Mail: kropp.michael@mail.weisser-ring.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell