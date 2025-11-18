PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Cybercrime - Vorsicht vor Fakeshops im Internet

POL-WL: Cybercrime - Vorsicht vor Fakeshops im Internet
  • Bild-Infos
  • Download

Landkreis Harburg (ots)

Weihnachten naht mit großen Schritten und es ist zu erwarten, dass viele Menschen die Geschenke für sich und ihre Lieben im Internet bestellen.

Bei der Suche nach dem günstigsten Preis kann es leicht passieren, auf ein betrügerisches Angebot reinzufallen. Deswegen sollte man sich beim Online-Einkauf vorab einige Fragen stellen:

   -  Wieso ist der Preis so günstig? (Vergleichsportale nutzen!)
   -  Seit wann ist der Anbieter angemeldet?
   -  Gibt es ein Impressum und AGB?
   -  Wo ist der Sitz der Firma, eventuell im Ausland?
   -  Welche Bewertungen über die Firma/den Anbieter gibt es in 
      unabhängigen Portalen?
   -  Ist die Seite verschlüsselt?
   -  Achtung bei Abweichung von dem üblichen Zahlungsweg bzw. wenn 
      "Privat-/Familien-Kauf" erbeten wird!
   -  Gibt es nur eine ausländische Bankverbindung?
   -  Vorsicht, wenn nur Vorkasse oder Kreditkartenzahlung möglich 
      ist!

Nutzen Sie für Ihre Prüfung auch den Fakeshopfinder der Verbraucherzentrale:https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560.

Diese und andere Tipps und Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de.

Bei Fragen und weiterem Beratungsbedarf können Sie sich gerne direkt an den Beauftragten für Kriminalprävention, Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger, Tel. 04181-285-108, E-Mail carsten.buenger(at)polizei.niedersachsen.de, wenden.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren