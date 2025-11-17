POL-WL: Nach Brand am 14.11.2025: 25-jähriger Bewohner in Untersuchungshaft ++ Seevetal/Emmelndorf - Brand eines reetgedeckten Hauses am 14.11.2025

Polizeiinspektion Harburg

Nach Brand am 14.11.2025: 25-jähriger Bewohner in Untersuchungshaft

Ein 25-jähriger Bewohner der Unterkunft ist noch am Freitag unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen worden.

Der Mann, der im Zuge der ersten Ermittlungen zunächst keine Angaben gemacht hatte, fiel am Freitagnachmittag im Rahmen eines anderen Polizeieinsatzes erneut auf. Hierbei ergaben sich aus seinen Äußerungen konkrete Verdachtsmomente.

Im Zuge der Begehung des Brandortes am Freitagabend fanden sich im betroffenen Zimmer zudem Spuren, die auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeuteten.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Seevetal/Emmelndorf - Brand eines reetgedeckten Hauses am 14.11.2025

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 22 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in die Bahnhofstraße gerufen. Ein Reetdachhaus, bestehend aus Wohn- und Praxisräumen, war in Brand geraten.

Zwei im Haus anwesende, minderjährige Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Sie erlitten einen Schock und wurden durch den Rettungsdienst betreut.

Die Feuerwehr war mit bis zu 135 Kräften zahlreicher Ortswehren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und ein Übergreifen auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 05:00 Uhr an.

Das Reetdachhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Am Nachbarhaus entstand nach ersten Erkenntnissen Schaden durch Verrauchung einiger Räume.

Die Polizei hat erste Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Da aktuell von Einsturzgefahr ausgegangen werden muss, kann das Haus noch nicht betreten werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens eine Million Euro.

